Lääneranna vallajuhti umbusaldati kinniste uste taga

Umbusaldusavalduse ettekandja Meelis Malk (EKRE) sõnas, et vallavanem Peksari vastu pole tal isiklikult midagi, kuid tegemist on poliitikaga.

Umbusalduse juured ulatuvad juba möödunud aasta võimuvahetusse, kui Peksari asemel valis sama seltskond volikogu esimeheks Rait Maruste. Malga sõnade kohaselt oli see esimene märk, et midagi on vallavalitsemises valesti, ja loodeti muutumist. “Kahe kuu jooksul ei õigustanud see otsus ennast valla täitevvõimu kontekstis,” põhjendas Malk.