Uuringu tulemused näitavad, et kroonviiruse kogus on pea kõigi suuremate linnade proovides suur. Teadlaste hinnangul viitab see tõsiasjale, et lähema nädala–paari jooksul pole nakatunute hulga langust oodata.

Tartu ülikooli antimikroobsete ainete professori, uuringut juhtiva Tanel Tensoni sõnutsi paisusid koroonaviiruse näidud reovees ohtlikult suureks veebruari alguses ega ole viie nädalaga kahanenud. “See tõus on kajastunud üldistes nakatumisnäitajates ja kahjuks ka haiglaravi vajavate patsientide arvus. Paraku tuleb valmis olla selleks, et need arvud lähiajal ei lange,” tõdes Tenson ja lisas, et on hästi, kui olukord muutub stabiilseks.