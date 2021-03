Suveks peaks Kesklinna sild saama uue kuue

Silla kevadine remont on mulluste parandustööde järg. Toona tehti korda vihmavee äravoolusüsteem, et vesi sillakonstruktsioonidele ei valguks, ja parandati sõidutee ühenduskohtadel asuvaid niinimetatud kammipiisid. Tänavu on Pärnu linn välja kuulutanud hanke, et leida silla krohvi-, värvi- ja asfaltkatte paranduste tegija.