Tamiatics on välja arendanud juurekeskkonna anduri ning töötab välja rakendust, kus kuvatakse reaalajas andmeid ning esmased tööriistad andmetöötluseks. Turule peaks see jõudma sel kuul. Et arendusega edasi minna ja jõuda masinõppeni, paigutatakse sel hooajal aianditesse proovijaamad anduritega, et koguda esmalt tomati ja kurgi kasvuandmeid. Pärnumaalastest tarkvaraarendajate visioon on jõuda täiesti autonoomsete süsteemideni ja suurendada saagikust olukorras, kus ressursid on järjest rohkem piiratud.

“Investori poole pealt on oluline, et on võimalik kiiresti suureks kasvada. Eelistan äppe, sest tootmist on palju keerulisem kiiresti suureks kasvatada. See aga ei tähenda, et ingelinvestorid poleks valmis investeerima tiimi, kel on väga hea tootmispotentsiaal,” tõdes Remmelg ja märkis, et tänavu on konkursil eriti tugev ühtlane tase.