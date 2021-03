Kogukondade kaasamine on olnud metsanduses viimase aja olulisemaid teemasid, kuna nii mõnelgi pool on riigimetsa majandamise keskus (RMK) seda liiga vähe teinud. Möödunud aastal puhkes RMK ja kogukonna vahel tüli nii Häädemeestel kui ka Kanakülas. Nüüd on RMK selliste olukordade vältimiseks kaasamise korda muutnud.