Ametiruumidest väljaspool läheb naisevõtt kulukamaks

Paari heita soovijatel on võimalus avaldused senise hinnaga sisse anda: enne 1. maid esitatud taotluste suhtes kehtivad praegused hinnad. Seda ka juhul, kui pulmakuupäev jääb hilisemaks.

Abielu sõlmimine kallineb 40 euro võrra. Kui seni on Pärnus väljaspool linnavalitsuse ametiruume abielutseremoonia korraldamine maksnud 150 eurot, siis maist kerkib teenuse hind 190 euroni. Kutsudes ametniku abielu sõlmima linnast välja, tuleb teenuse eest senise 350 euro asemel kukrut kergitada 390 euro võrra.

Väljaspool linnavalitsust paariheitmine kallineb juhataja jutu järgi ennekõike põhjusel, et Pärnus on abiellumise hind Eesti madalamaid juba mõnda aega.

“Pakume inimestele väga individuaalset teenust ja lähtume abielutseremooniate korraldamisel iga paari isiklikest soovidest. Et me saaksime edaspidigi pruutpaaridele samal tasemel teenust pakkuda, peab selle hind ajaga kasvanud kuludele järele tulema,” selgitas Artma ja viitas, et väljaspool ametiruume tseremooniad tähendavad ametnikele töötamist nädalavahetustel ja pikki sõite maakonnas.