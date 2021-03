Kevadtint on kohal, aga suurem noodatäis ootab jääminekut

Raeküla elanikul, kaluriühistu Merekaru juhatuse liikmel Raio Piirojal on tindimõrrad jää alla tõmmatud ja tinti on ta kalasõprade rõõmuks randa toonud umbes kuu jagu.

Kutselise kaluri sõnutsi pole tinti palju, sest jääalune püük ei anna sama tulemust kui vabast veest püük. “Esimene tint on kohal, midagi ikka saab. Kala on kala,” sõnas jalgpallurikarjääri kaluriameti vastu vahetanud pärnakas, arvates, et jääminekuni läheb veel nädal–poolteist.