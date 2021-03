Osa karistusi võib annetusega asendada

Näiteks lõi ägestunud mees tuttavat lahtise käega, kui too oli tema koerale autoga otsa sõitnud. “Valu tekitav löömine on kuritegu, kuid selle juhtumi puhul leidis prokurör, et varasemate rikkumisteta meest ei pea tingimata kohtu ette ­viima, pealegi pole uute kuritegude toimepaneku oht suur,” selgitas Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold.