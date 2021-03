Kohus jättis rahuldamata Lääneranna eelmise vallavanema õiguskaitse taotluse

Peksar heitis kohtule esitatud kaebuses ette, et vallavolikogu rikkus järjekindlalt seadust. Ta tõi esile, et 11. märtsi istung, kus talle esitati umbusaldusavaldus, oli kinnine, kuigi volikogu ei saanud kokku küllaldaselt hääli, kuulutamaks istung kinniseks. Samuti leiab ta, et umbusalduseks erakorralise istungi korraldamine kaheksa päeva pärast avalduse esitamist polnud seaduslik.