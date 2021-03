Gümnaasiumidesse pürgimine käib hoogsalt

Pärnu ühisgümnaasiumis on avalduste vastuvõtt läbi saanud. Sissesastumiskatsed ja vestlused toimusid kolmapäeval ja üleeile. Ühisgümnaasiumi õppima asumise vastu tundis huvi 200 noort, kellest 150 sooritasid testi ja 50 käisid vestlusel. Otse vestlusvooru kutsuti 50 õpilaskandidaati, kelle 9. klassi veerandi- või trimestrihinded on neljad ja viied või kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadidel jõudnud esikolmikusse või osalenud üleriigilistel olümpiaadidel.