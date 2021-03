Kurgja talumuuseumis on sündinud mitu uut ilmakodanikku

Carl Robert Jakobsoni talumuuseumi perenaine Inge Sipelga rääkis, et vahepeal on tallesid juurde sündinud ja viimased nägid ilmavalgust 21. märtsil.

Talumuuseumi perenaise sõnutsi on neil praegu kokku 13 talle, neli utte ja üheksa jäärapoissi. “Lambatallesid sünnib veel,” lisas ta.

Sipelga jutu järgi läheb väga hästi ka märtsi esimeses pooles sündinud pullivasikal, kes on rõõmus ja kosub kenasti. “Lehmvasikale kellele nime otsiti, on nüüd nimi olemas,” ütles talumuuseumi perenaine. Lehmik ristiti Mirsikuks. Pullvasikale aga nime ei panda.

Kuigi kalendri järgi on kevad käes, siis Sipelga ütlust mööda saabub Kurgijale kevad valge-toonekurega, kui too on oma pessa tagasi jõudnud. “Praeguseks teda veel pole, eelmisel aastal tuli kurg 17. märtsil,” rääkis Sipelga.