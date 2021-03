Purjuspäi rooli istunud mehed pandi aresti ja jäid juhtimisõiguseta

24. märtsil andis tähelepanelik liikleja politseile teada, et Tori vallas liigub kummalise sõidustiiliga Fordi buss. Pärnu lähedal pidas politsei sõiduki kinni ja tuvastas, et roolis olnud 43aastane mees oli tarvitanud alkoholi. Samuti oli sõidukile tegemata tehnokontroll.

Kontrolli käigus selgus, et sama mees on märtsis juba kaks korda joobnuna roolist tabatud ja nende tegude eest on tema suhtes alustatud menetlust. “Seekord pidasime niivõrd lühikese aja jooksul korduvalt purjuspäi tabatud mehe väärteokorras kinni ja taotlesime talle aresti, et ohtliku liikluskäitumisega isik ei saaks enam sõidukirooli minna,” selgitas Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt.

Küti sõnutsi näitavad mõlema mehe korduvad rikkumised, et nende käitumine liikluses on vastutustundetu ja ohtlik. “Purjus peaga rooliistumist ei saa millegagi õigustada. Siiralt loodan, et aresti kandes saavad nad oma tegude üle järele mõelda. Politseinikena teeme iga päev tööd selle nimel, et ohtlikud juhid liiklusest kõrvaldada enne, kui nad jõuavad põhjustada õnnetuse, mille tagajärjed on pöördumatud,” rääkis Kütt.