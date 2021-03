Koroonapiirangutele vilistanud välismaalased saadeti riigist välja

“Neljal Ukraina ja ühel Valgevene kodanikul puudus kehtestatud piirangutest lähtuvalt alus Eestisse siseneda. Nende kõigi puhul oli politseinikel põhjust arvata, et nad soovivad hakata Eestis tööle, kuigi kaks väitsid, et tulid siia sõbra sünnipäevale,” rääkis Peters.

Peters selgitas, et viiruse tõttu saavad välismaalased praegu Eestisse tööle tulla ainult juhul, kui neil on juba piiri ületamise ajaks kindel tööandja ja nende töötamine Eestis korrektselt registreeritud. “Kui töötamine on nõuetekohaselt registreeritud, siis kontrolli käigus politseiametnik näeb seda infot. Tuletan kõikidele välismaalasi palkavatele ettevõtetele meelde, et välismaalaste töötamine tuleb korrektselt registreerida politsei- ja piirivalveametis,” seletas Peters.