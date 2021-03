Pärnumaa hooldekodudele kingiti tahvelarvuteid ja kohalike tehtud madratseid

Eestis valmistatud madratsid on juba teine Synlabi kingitus hooldekodudele. Märtsi alguses said eakate kodud 118 tahvelarvutit, mille Synlab ostis koostöös oma IT-partneriga Primend, et aidata eakatel suhelda oma lähedastega. Tahvelarvutid on varustatud enam levinud suhtlustarkvaraga ja neil on spetsiaalsed jalad, mis võimaldavad arvutit kasutada neilgi inimestel, kes ekraani käes hoida ei suuda.

Üle aasta koroonakriisi eesliinil tegutsenud Synlab otsustas toetada Eesti hooldekodusid, sest just eakaid ja nende hooldajaid on jätkuv kriis valusalt puudutanud. Synlab võttis ühendust sotsiaalministeeriumi ja -kindlustusametiga, mille abil korraldati hooldekodudes küsitlus, saamaks teada, mida eakad kõige rohkem vajavad, et nad tunneksid end kogu maailma tabanud tervisekriisi ajal paremini. Selgus, et hooldekodude külastuspiirangute ajal tuntakse enim puudust oma lähedastest, kellega kohtuda on mullu kevadest olnud raske või sootuks võimatu. Samuti ilmnes 192 hooldekodu hõlmanud küsitlusest, et eakad, kes veedavad palju aega voodis, vajaks senisest paremaid madratseid.