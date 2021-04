Hõbemündi on kujundanud Pärnus elav graafiline disainer Aidi Mesi, kes sai kujunduseks inspiratsiooni Hansa Liidust. „Teadsin, et Pärnu mündi kujunduses peab kindlasti olema meri või rand, kuid see oli päris keeruline, sest tegu oli hansalinna mündiga. Pärnul ei ole sellist teada-tuntud sümbolit, mis ühtpidi viitaks keskajale ja Hansa Liidule ning samal ajal tähistaks Pärnut,” rääkis Mesi. “Mündi idee tuli lõpuks sellest, et Hansa Liit oli eelkõige merekaubanduse ühendus Põhja- ja Läänemerel ning Pärnu oli Saksa ordu ainus arvestatav meresadam Liivimaal.”