“Kodudest on saanud koolid, lasteaiad ja huviringid ning pea iga lapsevanem on omandanud täiskohaga lisatöö õpetaja, treeneri või juhendajana,” sõnas Õunap. “Aga suurpered on nutikad: jõud ühendatakse, üksteist aidatakse ja üheskoos saavad kodused toimetused kiiresti tehtud.”

Tänavu suurendati stipendiumi, mille eesmärk on toetada laste huvitegevust ja pakkuda võimalusi õppida-areneda, 10 000 euroni. “Suurtel peredel on palju põnevaid ideid ja soovime, et need saaksid teoks ja unistused täide viidud,” ütles üritust toetava Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter.