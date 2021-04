Ilmateenistuse teatel on täna tuul sedavõrd tugev, et teenistus väljastas tormihoiatuse: Saare ja Hiiu maakonnale on antud teise taseme hoiatus, ülejäänud Eestile esimese taseme oma. Tugev tuul häirib reedel ka laevaliiklust väikesaarte liinidel.