Koroonaviiruse tõsiduses kahelnu jõudis haiglasse viimasel minutil

Pitškar tunnistab, et enne haigestumist ta piiranguid ei järginud. Suud ja ninagi oli vaid korra maskiga katnud. “Käisin igal pool ilma maskita ja arvasin, et mulle see haigus külge ei hakka,” avaldab naine, kes ei kuulanud oma poe­gagi, kes hiljuti oli koroona selja­tanud. “Poeg ütles, et ma paneks maski ette, sest koroona ei ole ­nali, aga ma ei kuulanud.”