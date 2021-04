Reedel heisatakse veteranipäeva puhul riigilipp

Riigis kehtivate piirangute tõttu tuleb sel aastal veteranipäeva tähistada paljuski isekeskis. Veteranipäev on alates 2014. aastast ametlikult lipupäev, mistõttu kaitsevägi kutsub kõiki inimesi üles heiskama oma kodus riigilipp, et näidata toetust kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele.

Kaitseminister Kalle Laanet märkis, et lipu heiskamisega tunnustame üheskoos neid mehi ja naisi, kes on sõjalistel operatsioonidel kodust kaugel tugevdanud Eesti julgeolekut või teenistuses viga saanud, ning nende perekondi ja lähedasi.

“Veteranipäeval langetame pea nende võitlejate mälestuseks, kes Eesti vabaduse kaitsmiseks on andnud oma kalleima vara, oma elu ja tervise,” üles Laanet, lisades, et kõrge hind pole asjata: kaitsevägi on tugevam kui kunagi varem ning veteranid omandavad jätkuvalt hindamatuid oskusi ja kogemusi välismissioonidelt.