Tänane Pärnu Postimees kirjutab, et viimati veebruaris kogunenud Saarde vallavolikogu istung on juba kaks korda edasi lükatud. Kui esimesel korral lükkus kokkusaamine edasi, kuna kardeti koroonaohtu, siis seekord toodi põhjuseks, et osa volikogu liikmeid on haigestunud ja seni puudus volikogul võimekus korraldada istung kaugtöö vormis.