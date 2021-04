Talgulised rajavad lilleniite ja putukahotelle

Talgupäeva Pärnumaa koordinaatori Viiu Tamla sõnade kohaselt on talguid kirja pandud nii linnas kui maakonnas. Kuna töid ja talgukohti saab teemeara.ee lehele jätkuvalt märkida, võib eeldada, et neid lisandub.

“Praeguseks on Pärnumaal plaanitud 85 kevadkoristust, 75 lilleniidu rajamist, 25 kompostikasti ehitamist ja 14 putukahotelli rajamist,” loetles Tamla. “Peale selle on osa mõelnud nurmenukke uurida ja osa teeääri ja tänavaid koristada.”

“Teeme ära!” 2+2-talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüüri sõnutsi on inimeste soov osaleda rõõmustavalt suur. „Kirja pandud talgutegude rohkus näitab, et ühist tegutsemist üle-eestilise “Teeme ära!” talgupäeva raames juba väga oodati,” lausus Tüür. „Eriti teeb heameelt see, kui palju liigirikkaid niidulillede lapikesi hakkab tekkima igasse Eestimaa nurka, niisama muljetavaldav on ehitatavate kompostikastide arv ja suur putukahotellide meisterdamise õhin.”