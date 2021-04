Maxima pressiesindaja Maxim Tuule sõnutsi on testitud kaupluse kõik ülejäänud töötajadki.

„Turvalisuse tagamiseks teeme iga vahetuse alguses jätkuvalt kõikidele töötajatele laustestimise kiirtestidega,” lisas Tuul. „See on tõhusam kui ühekordne laustestimine ja tagab selle, et iga päev on tööl terved töötajad.”