Pärnumaalt pürib aasta külaks populaarne suvituspaik

Pärnumaa lõunaosas Liivi lahe kaldal asuv rannaküla on tänu madalale ja soojaveelisele liivarannale tuntud suvitajate lemmikpaigana. Rannapuhkuse kõrval pakub Kabli vaheldust ajaloo- ja loodushuvilistelegi. Kabli küla on kuulus oma kangete kaptenite-reederite poolest, seda kinnitavad külaplatsile paigutatud mälestustahvlid ning jaala Kaja, mis on püstitatud siin rannas esimese kaugsõidupurjeka vettelaskmise 150. aastapäevaks. Rannast vaid mõnesaja meetri kaugusele jäävad Kabli linnujaam, looduse õpperada ja külastuskeskus. Läheduses asuvad telkimisalad.