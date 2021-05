Ringkonnakohus jättis The Tuberkuloitedi asutajaliikme tapja karistuse jõusse

Ringkonnakohus leidis, et maakohus on põhjalikult analüüsinud süüdistatava kohtus antud ennastõigustavaid ütlusi, tuvastanud vastuolud ütlustes eri menetlusetappidel, aga ka muude kriminaalasjas tuvastatud asjaoludega ja põhjendatult leidnud, et süüdistatava ütlustele ei saa rajada kohtuotsust, sest need pole usaldusväärsed. Kohus märkis, et kuna süüdistatav ei kutsunud pärast seda, kui lõi kannatanule selga, kohe kiirabi, et tema elu päästa, tegutses ta kaudse tahtlusega kannatanu tappa. “Kottisse teojärgne käitumine annab aluse väita, et ta suhtus kannatanu surma saabumise võimalikkusesse ükskõikselt ja surm tegelikult tema teo tagajärjel saabuski,” ütles kohus.