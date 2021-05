Vaadake, millised ideed jõudsid Pärnu kaasava eelarve rahvahääletusele

Kõige rohkem hääli kogunud ideede vahel jaotatakse ära 80 000 eurot. Kui varasematel aastatel on lõviosa kaasava eelarve toetusest läinud ühele projektile, siis tänavu pälvib rahastuse mitu, sest osaleda saavad projektid, mille hind jääb 3000st 25 000 euroni.

Linnavalitsuse ettevõtluse spetsialist Toomas Toodu lisas, et ideede ettevalmistamisel tegid nende eestvedajad koostööd linnaaedniku ja planeerijatega, niisiis on hääletusvooru jõudnud ettepanekud läbi töötatud ja kvaliteetsed.

Ettevõtlusspetsialist lisas, et mitme projekti hind on kaasava eelarve konkursil jagatavast summast märksa kõrgem ja ideekonkurss oleks üks osa nende elluviimisel.

“Näiteks kultuuriklubi Templi taasavamise projekti maksumus on üle 100 000 euro,” seletas Toodu.

Ettevõtlusspetsialisti sõnutsi on rõõmustav see, et kaasava eelarve konkursil lööb kaasa mitu osavaldade kogukonda. “Loodetavasti saavad väikestes kogukondades sündinud ideed kohalike seas toetust ja osavaldadeski sünnib kaasava eelarve toel midagi toredat,” lausus Toodu.