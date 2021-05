Riigi Kinnisvara AS soovib parkla ehitada Suurejõe Selveri ja Decora kaupluse vastas asuvale linnamaale. FOTO: Urmas Luik

Kuigi sisejulgeolekumaja projekteerides tagati nõuetekohane parkimiskohtade arv, selgus hiljem, et neist siiski ei piisa. Seetõttu asus Riigi Kinnisvara AS (RKAS) otsima lähiümbrusest kohti, kuhu lisaparkla ehitada. Nüüdseks on sobiv paik leitud.