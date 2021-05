Matsalu merikotkaperet tabas tragöödia

“Teame ju, et toiduga võivad vanalinnud pessa tuua haigusi, kas keskkonnamürkide või muude mürgistuste tagajärjel surnud linde ja loomi – teadupoolest söövad merikotkad raibet,” edastas Looduskalender. “Tänavu kevadel on meie rannikul näha hulgaliselt linnulaipu (suurtest lindudest just kühmnokk-luiki) ja hoiatatakse, et tegu võib olla linnugrippi surnud isenditega. Korjustest toituvad ka väiksemad imetajad, tassides neid rannikukadastikesse ja metsa alla. Korjuseid rapivad randades jalutajate koerad, aga olukorrale ei pöörata vajalikku tähelepanu.”