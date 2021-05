Seire tulemustest ilmneb, et mitme Eesti asula reovees on viiruse sisaldus kahanenud suisa väheseks. Pärnumaal on viiruse levik endiselt laialdane Kilingi-Nõmmes ja Pärnus. Möödunud nädalaga kõrvutades on seis paranenud Toris ja Tootsis, kuid kehvenenud Lihulas.

Siiski tõdevad teadlased, et viiruse kogus on reovees ikka veel üsna suur

Reoveeuuringu tulemused 10.–14. mail. FOTO: Tartu ülikool

Koroonaviiruse sisaldus reovees on praegu võrreldav veebruari alguse omaga. Reoveeuuringu juhi Tartu ülikooli antimikroobsete ainete professor Tanel Tensoni sõnul tähendab see, et üldine viiruse sisaldus on saavutanud teatud stabiilsuse, kuid on ikka veel üsna suur. “Päevane uute nakkusjuhtumite arv püsib praegu veel 300 ringis, see on ikka veel palju rohkem kui näiteks mullu oktoobris. See kajastub ka meie analüüsitavates reoveeproovides,” selgitas Tenson. “Siiski võib tunda heameelt, et näiteks Võrus, Jõgeval ja Loksal on olukord tublisti paranenud, samuti mitmes väiksemas kohas. Seda nägime viimati väga pika aja eest.”

Eriti teeb teadlastele muret, et Ida-Virumaa suuremates linnades püsib viiruse kogus üle riigi keskmise. “Kui Kesk- ja Lääne-Eestis on see keskmiselt alla 100, Lõuna-Eestis umbes 200, siis Ida-Virumaal on näit 300,” kõrvutas Tenson. Harjumaa näit on 250. Selle piirkonna seis on Tensoni sõnul stabiliseerunud, kuid suurt langust veel pole. “Jääb vaid loota, et piirangute leevendamine ei too taas kaasa järsku viiruse koguse suurenemist.”