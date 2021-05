Pärnumaa linnuklubi president ja harrastusornitoloog Eedi Lelov tõdes, et vaatluspäeva tulemus oli keskmine ja küsimusi, miks, on õhus rohkem kui üks. “On paremaid aegu olnud. Ilm polnud ka kõige parem,” tunnistas ta ja selgitas, et tunamullu vaadeldi 59 liiki. Mullu jäis loendus eriolukorra tõttu üldse ära.