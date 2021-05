Pärnu jõkke sulpsas ligemale 100 000 noorkala

Põlula kalakasvatustalituse juhataja Kunnar Klaas avaldas, et eelmistel aastatel on kalade asustamine hästi läinud, kuid Pärnu jões on jätkuvalt probleemiks sugukalade kättesaadavus. “Sugukalade püügiga on raskusi, aga töötame selle nimel, et see paremini õnnestuks. Selleks teeme koostööd Tartu ülikooli Eesti mereinstituudiga,” rääkis Klaas.