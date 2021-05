Audrulasel nappis jõudu linnurahu ajal raiet peatada

Tiina Kalda kodu asub Audrus kesk rohelust. Ta armastab privaatsust, tema koduteele jääb kaks silti, mis teatavad eravaldusest. Koduõue ümbritseb roheluse müür ja hooviski kasvavad kõrged puud, mis ­maja võõra pilgu eest varjavad. Ta on siin elanud veerand sajandit ja just sellepärast, et ümberringi laiub puutumata loodus.

​“Siin on loomade ja taimede liigirikkus niivõrd suur. Siin elavad kitsed, nahkhiired, koprad, kährikud, jänesed ja isegi ilves. Nad on harjunud siin põlvest põlve elama,” räägib Kalda, kes on juba varem siinsete aren­duste vastu seisnud, et metsaelustik ei saaks häiritud. Kuni ... har­vester töötas vaid mõne tunni ja lõpuks ei olnud enam midagi päästa.