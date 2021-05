Tölbi arvates pole Templi taaskäivitamisplaan seniste hääletamistulemuste põhjal juhuslikult edetabeli eesotsas. „Hirmul, et Pärnu live-muusika skeene lakkab olemast, on ilmselt põhiline roll, et Templile on toetust avaldanud juba ligemale 800 pärnakat,” hindas ta senist rahvahääletuse kulgu. „See näitab, kuivõrd on sellist kohta vaja.”