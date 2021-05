Kevad ja ilusad ilmad meelitavad inimesi loodusesse. Loodusturismiks väga populaarsed paigad on laiud, mis on elupaikadeks paljudele lindudele, kellel on juuli keskpaigani aktiivne pesitsusperiood. Pesitsusaja tõttu, kuid ka lindude gripi leviku vältimiseks, soovitab keskkonnaagentuur võimalusel laidude külastamisest hoiduda.

Üleüldse on kevadel ja suvel tungivalt soovitatud linde mitte häirida, kuna see võib saada pesitsusele saatuslikuks. Iseäranis tundlikud on linnud sellistel avamaastikel nagu laiud, rannikud, niidud ja sood, sest just nendel aladel pesitsevad linnud enamasti maas. Paljudel aladel kehtivad ajalised viibimispiirangud, et tagada lindudele pesitsusaegne rahu. Teave kehtestatud viibimispiirangute kohta on kergesti kättesaadav looduskaitse kaardirakenduse kaudu .