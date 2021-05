Pärnumaal on vaktsineerimisajad otsa lõppenud

Uued ajad on valdavalt juuni teise poolde ja neid lisatakse jooksvalt. COVID-19 vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnutsi on praegu õige hetk vaktsineerimiseks aeg broneerida ja mitte jätta seda sügisesse. “Vaid nii saab olla kindel, et uueks viirustehooajaks on tõhusaim kaitse olemas nii igaühel eraldi kui ühiskonnal tervikuna,” rõhutas Seer. “Esmane kaitse on aga olemas juba paar nädalat pärast esimest kaitsesüsti.”