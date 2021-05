Selgus Pärnu kaasava eelarve rahvahääletuse tulemus

Enim hääli 861 kogus kultuuriklubi Tempel, mille kirjelduses on välja toodud, et eesmärk on rajada Pärnusse keskmise suurusega multifunktsionaalne kontserdisaal kultuurisündmuste läbiviimiseks.

Keskuse asukohaks on planeeritud Lai 10 ehk endine REV tööstuskompleksi spordisaal koos jõe poole avanevate garaažidega. Projekti hinnanguliseseks maksumus on 100 000 eurot.

Kultuuriklubi Tempel taaskäivitamise plaani pidav Andres Tölp ütles nädala alguses avaldatud intervjuus, et Templi taaskäivitamisplaan pole juhuslikult edetabeli eesotsas. "Hirmul, et Pärnu live-muusika skeene lakkab olemast, on ilmselt põhiline roll, et Templile on toetust avaldanud juba ligemale 800 pärnakat,” hindas ta.