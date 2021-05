„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja valimisringkondade arvu määramine volikogu ainupädevuses,” sedastas linnavalitsus arvamuse volikogu Isamaa fraktsiooni liikme Siim Suursilla, Reformierakonna fraktsiooni esindaja Jüri Lebedevi ja sotsiaaldemokraat Kalev Kaljuste koostatud eelnõu kohta. „Korralised kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad üldkorras vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätetele. Sellest tulenevalt võib Pärnu linnas moodustada kaks valimisringkonda. Volikogu liikmete arv ja valimisringkondade moodustamine tuleb otsustada hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva ehk hiljemalt 19. juulil.”

Et opositsioonil on volikogus 19 häält ja võimuliidul 20, ei leia see eelnõu seal tõenäoliselt küllaldast toetust ja valimised toimuvad ühes ringkonnas, nagu volikogu otsustas pool aastat tagasi.