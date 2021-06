Pärnu rannas ratastooliga liikumine võrdub kohati trenniga takistusrajal

Kohtusime Pärnu puue­tega inimeste koja juhatuse esimehe Toomas Mihkelso­niga seene all, et mõista, mismoodi paistab rannaala ratastoolis liikujale.

Mihkelsoni sõnutsi ta ise väga tihti keskranda ei jõuagi. Pigem käib ta kodulähedases Mai rannas. Maja juurest läheb asfalttee otse rannani välja, kus on mõnus murul päevitada. Kui ta keskrannas mere äärde soovib saada, kasutab ta selleks Tervise Paradiisi poole jäävat laudteed. Seal on kaks invaparkimiskohta ja tualettki. Üldiselt ta aga suur rannalemb ei ole, päevitamist väga ei armasta ja kuna ujumiseks peaks väga pikalt läbi vee kahlama, siis ta randa väga tihti ei satugi. “Kümnesentimeetrises vees pole ka midagi teha,” arvab Mihkelson. Lapsedki on tal ­juba nii suured, et käivad ise rannas.