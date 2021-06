Ühtlasi tänati külastusega Viljandi linna ja eriti Viljandi muuseumi direktorit Jaak Pihlakut, kelle eestvõttel matmispaik üles leiti ja 2004. aastal korrastati.

Kalmu juurde rivistusid lippudega Sindi gümnaasiumi vilistlased, kes on olnud eelmise kümnendi eeskuju andvad lipuvilje kujundajad oma koolis ja väikelinna kogukonnas. Nendega samale joonele rivistusid Sakala kodutütred. Kohal olid Sindi gümnaasiumi 3.a, 3.d ja Eneli Arusaare näiterühma lapsed, kellel veel täna pärastlõunal seisab ees Sindis toimuva lipu päeva tähistamise etteaste.

Hommikust mälestushetke juhatas ja tervitussõnad lausus seltsi liige Ain Keerup, kelle arvates ei saa olla midagi ilusamat kui alustada lipu päeva tähistamist esimese sinimustvalge õmbleja Emilie Rosalie Beermanni puhkepaigas.

Eesti lipu seltsi Sindi osakond alustas täna hommikul sinimustvalge 137. aastapäeva tähistamist Viljandi Vanalt kalmistult Emilie Rosalie Beermanni rahupaigast. FOTO: Urmas Saard

„Rahvuslipp ja rahvusvärvid on väikesele rahvale äärmiselt olulised. Nad tuletavad meelde, kes me oleme ja milline on olnud meie esivanemate saatus oma riigi iseseisvuse loomisel ja hoidmisel. Peame iga päev mõistma, et meie vabadus ei ole kingitus. See on midagi väga olulist, mille säilitamiseks peame oleme ühtsed ja kokkuhoidvad,” rääkis Keerup.

Keerupile tundub, et nüüd on öeldu eriti oluline, sest üsna avalikult ollakse asutud otsima ja leidma vabandusi, miks praegu ei saaks olla väärikas, aus ega ennastsalgav Eesti riigi kodanik. „COVID ja majandussurutis nagu lubaksid meil unustada väärtused ja lükata kõik, millest peaksime lugu pidama, tagaplaanile, et tegelda nendega siis, kui on aega ja raha,” lausus ta.

Keerup nimetas õnneks, et Sindi gümnaasiumist sirgunud noored austavad siiralt oma kodumaad ja selle riigi sümboleid.

„Tänagi seisavad nad lippudega varahommikul Viljandi Vanal kalmistul, et avaldada austust inimesele, kellele võlgneme rohkem, kui me ette kujutada suudame. Nemad on lippe hoidnud pea igal Eesti riigile tähtsal päeval ja kasvanud vaimus, et kui mina seda ei tee, siis kes teeb,” osundas koolijuht tunnustavalt õpetaja Eneli Arusaarele, kes tuli Viljandisse 17 õpilasega.

Sõna võtsid Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak ja Viljandi abilinnapea Janika Gedvil. Mälestuspalve luges Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Allan Praats.

Pärja tõid Kaitseliidu Sakala maleva naiskodukaitsjad.

Lipu seltsi lillekorvi asetas kalmule ja süütas küünla lipu seltsi liige Katre Kaseleht. Kunstilist kava sisustas Katre seitsmeaastane tütar Sänni Lee Lill luulepõimikuga “Kodumaa värvid”. Sindi gümnaasiumi õpilane Noora Lee luges Juhan Liivi luuletust „Ma lillesideme võtaks”.