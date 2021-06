Perel tekkisid probleemid ning kus inimesed on hädas, seal on loomadki sageli abita. Mica saabus tagasi varjupaika mais ning praeguseks on ta põllumajandus- ja toiduameti otsusega uuesti Pärnu varjupaiga nimekirjas uue kodu ootel. Mica on sõbralik ja elanud koos teise koeraga. Kuna varjupaika saabudes oli ta tugevas alatoitumuses ja vajab veel kosumist, ootame uuelt kodult võimekust toita teda kvaliteetse toiduga. Mica on steriliseeritud, kiibitud, vaktsineeritud ja saanud parasiiditõrjed.