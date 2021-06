Inspektorid tabasid Kihnu lähedal röövpüüdja

Keskkonnaameti järelevalveosakonna Pärnumaa büroo juhi Toomas Õmbluse andmeil ei olnud see esimene kord, kui Kihnu lähistel kalapüüginõuete vastu eksiti. „Paraku on korduvrikkujaid, kes ei ole eelmisest korrast õppust võtnud ja looduskaitselistest piirangutest ikkagi mööda vaatavad. Paneme kõigile kalastajatele südamele, et kala püüda võib loa alusel, lubatud mahus ja nõuetekohaste püügivahenditega,” rääkis Õmblus. Nakkevõrguga püügiks tuleb taotleda kalastuskaart. Läänemeres (Liivi lahes) on kalapüügieeskirja järgi lubatud nakkevõrgud, mille silmasuurus 70 millimeetrit, Pärnu lahes 100 millimeetrit.

Keskkonnaameti Pärnumaa büroo juhataja lisas, et looduskaitselised piirangud on kalapüügile seatud selleks, et kalavaru säiliks heal tasemel – see on nii looduse kui kalastajate huvides.