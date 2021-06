Mullu suvel mõistis Pärnu maa­kohus neli noormeest süüdi grupiviisilises väljapressimises. Neist kahe kaitsja kaebas otsuse edasi. Vaidluse all oli küsimus, kas kannatanu metsa viinud noored olid teadlikud, et väidetaval võlal alust polnud. Asjasse tõi selgust riigikohus: ei piisa vaid väitest, et süüalused nõude alusetust ei tea.