Kilingi-Nõmmes varastati 46 Eesti lippu

Vargus pandi toime Pärnu tänava äärsel lõigul kesklinna pargist COOPi Sauga kaupluseni. Kusjuures lipuhoidikud on sellisel kõrgusel, et sealt neid niisama mööda minnes kaasa haarata ei saa. Seega kasutati lippude mahavõtmiseks kas redelit või mõnda muud abivahendit.

Pärnu politseijaoskonna juhi Üllar Küti ütlust mööda avastati täna hommikul, et Kilingi-Nõmmes on keegi tänavavalgustuspostide küljest ära võtnud sinna pühade ajaks kaunistuseks üles pandud väikesed Eesti lipud. Esialgsel hinnangul on kadunud 46 lippu. Politsei selgitab praegu juhtunu asjaolusid. Kõigil, kel on juhtunu kohta infot, palub politsei sellest teada anda piirkonapolitseinikule numbril 5190 7093 või aadressil jyri.paegle@politsei.ee.