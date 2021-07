Häädemeeste vallavanem Karel Tölp eelistanuks, et tuulepargi ühendus rajatakse pigem kohaliku planeeringuga, aga nentis, et seadusandlus seda paraku ei võimalda. Riigi eriplaneeringu puhul on tema sõnutsi kohalikul omavalitsusel õigus üksnes arvamust avaldada, nõusolek üheski küsimuses pole vajalik. “Isegi kui me ei kooskõlasta, saab riik meist üle sõita,” sõnas ta.