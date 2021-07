Rannapargis tuleb multikultuurne piknik

Pärnu rahvusvaheline maja (The International House of Pärnu) korraldab Rannapargis rahvusvahelise pikniku. FOTO: Shutterstock

Suvepealinnas, kesk Rannapargi põlispuid ja merehõngu, korraldab Pärnu rahvusvaheline maja (The International House of Pärnu) pühapäeval rahvusvahelise pikniku. Vabaõhueinele oodatakse Pärnus elavaid välismaalasi, kohalikke peresid, kasse-koeregi. Plaanis on tore koosviibimine muusika ja mängudega.