Raport: karud ja hundid teevad aina enam pahandust

Nende tööst selgub, et eelmisel aastal loeti hunte kokku pisut alla 300. See on viimase kümne aasta suurim arv. Selle põhjuseks tuuakse peaasjalikult kehvad lumeolud ülemöödunud jahihooajal: kui lund pole, on jälgi keerukam ajada ja küttimisedukuski väiksem.