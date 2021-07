Peksar heitis märtsis kohtule esitatud kaebuses ette, et vallavolikogu rikkus järjekindlalt seadust erakorralisel istungil, kus ta tagandati ning valiti uus vallavanem. Siis jättis kohus rahuldamata esialgse õiguskaitse taotluse, millega oleks jäetud istungi tulemused ootele, kuni kohus on selgele otsusele jõudnud. Sellegipoolest võttis kohus kaebuse menetlusse ja on nüüd jõudnud otsusele.