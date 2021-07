Lastelaagri ja muusikafestivali koroonakoldesse lisandus nakatunuid

Terviseameti andmetel lisandus üks nakatunu Oldi lastelaagri koldesse. Laagri kaudu levinud nakkuse tõttu on haigestunud 33 inimest. Laagri kahes vahetuses osales 79 last. Terviseamet on laagrikorraldajatele ette heitnud, et nood ei teavitanud terviseametit laste haigestumisest, mis soodustas viiruse levikut. Samuti lubati laagrisse teine vahetus hoolimata sellest, et mitmel eelneva vahetuse lapsel esinesid haigustunnused.