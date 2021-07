Pärnu haigla on valmis koroonapatsiente ravima, vajadusel suurendatakse voodikohtade arvu

Vahula väitel on haiglas COVID-19-haigetele seitse voodikohta, kuid nad on valmis suurendama seda 23ni.

Kiis märkis, et praegu on Pärnumaa suurim kolle Beach Grindi oma. Tema sõnade järgi ei saa välistada, et sinna lisandub mõni nakatunu veel. Hommikuse seisuga on kogu riigis suvepealinna suurüritusega seoses nakatunud 50 inimest. Lastelaagri ja Häädemeeste pulma koldesse ei ole viimastel päevadel nakatunuid lisandunud.