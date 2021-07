Liivi kultuur ärkab ellu Treimanis

Livonia mõtteklubi üks asutajaliikmeid ning töötoa idee autor Kersti Uibo sõnas, et liivlaste pärimust ähvardab oht unustusse vajuda. Liivi keel kuulub UNESCO maailma ohustatud keelte nimekirja ja on Euroopa Liidu ohustatuim keel. Maailmas on vaid veidi üle 20 inimese, kes oskavad liivi keeles vestelda. Treimanis on neist järgmisel nädalal kohal kaks tuntumat: Läti ülikooli liivi instituudi juht Valt Ernštreit ja Tartu ülikooli keeleteadlane Karl Pajusalu. Peale liivi keele õpetamise loevad nad töötubades ette endakirjutatud liivikeelseid luuletusi.