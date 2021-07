Lõbustuspark toodi siia, kuna mujal on see keelatud

Lauri Viikna, kes on tivoli tuuri eest vedanud juba 26 aastat, märkis nii nagu mullugi, et nii vägev masinapark jõudis Eestisse tänu sellele, et mujal Euroopas on tivolid keelatud ja oleme üks väheseid riike, kus tuuriga sai juba mais alustada. “Kuid kui inimesed vaktsineerima ei lähe, jääb ürituste aeg väga lühikeseks,” lisas Viikna.